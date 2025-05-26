У Південній Кореї хочуть відновити гарячу лінію із Північною Кореєю

Лі Чже Мьон (Фото: facebook.com/jaemyunglee)

Кандидат у президенти Південної Кореї Лі Чже Мьон пообіцяв відновити зв'язок із Північною Кореєю та зробити внесок у відновлення України. Про це він повідомив на сторінці у соцмережі.

Лі Чже Мьон назвав Китай важливим торговим партнером, який має "ключовий вплив" на безпеку Корейського півострова. За його словами, відносини з КНДР досягли "найгіршої точки" за попередньої адміністрації, також будуть розглянуті відносини Китаю з Росією на тлі повномасштабної війни в Україні.

"Ми розглядатимемо китайсько-російські відносини з погляду національних інтересів, сприятимемо відновленню України та будемо проводити прагматичну дипломатію для безпеки Корейського півострова й нашого бізнесу", – заявив він.

Також кандидат у президенти Південної Кореї зазначив, що має намір усунути "корейський ризик", щоб пожвавити економіку країни та стабілізувати життя людей. Для цього він планує відновити міжкорейські канали зв'язку, включно з військовими гарячими лініями та взаємно припинити поведінку, яка провокує напруженість, і стабілізувати ситуацію.

"Ми сприятимемо взаємному міжкорейському діалогу та співпраці в галузі обміну, що знаходить відгук у людей", – заявив кандидат від ліберальної партії.

Також він пообіцяв перетворити відносини США та Південної Кореї на "всеосяжний стратегічний альянс" і розв'язати минулі історичні та територіальні проблеми.