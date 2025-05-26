В Южной Корее хотят восстановить горячую линию с Северной Кореей

Ли Чжэ Мён (Фото: facebook.com/jaemyunglee)

Кандидат в президенты Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал восстановить связь с Северной Кореей и внести вклад в восстановление Украины. Об этом он сообщил на странице в соцсети.

Ли Чжэ Мён назвал Китай важным торговым партнером, который оказывает "ключевое влияние" на безопасность Корейского полуострова. По его словам, отношения с КНДР достигли "наихудшей точки" при прошлой администрации, также будут рассмотрены отношения Китая с Россией на фоне полномасштабной войны в Украине.

"Мы будем рассматривать китайско-российские отношения с точки зрения национальных интересов, содействовать восстановлению Украины и проводить прагматическую дипломатию для безопасности Корейского полуострова и нашего бизнеса", – заявил он.

Также кандидат в президенты Южной Кореи отметил, что намерен устранить "корейский риск", чтобы оживить экономику страны и стабилизовать жизнь людей. Для этого он планирует восстановить межкорейские каналы связи, включая военные горячие линии и взаимно прекратить поведение, провоцирующее напряженность, и стабилизировать ситуацию.

"Мы будем способствовать взаимному межкорейскому диалогу и сотрудничеству в области обмена, что находит отклик у людей", – заявил кандидат от либеральной партии.

Также он пообещал превратить отношения США и Южной Кореи во "всеобъемлющий стратегический альянс" и решить прошлые исторические и территориальные проблемы.