После признания КНДР участия в войне Южная Корея не передумала забирать ее солдат
Признание КНДР участия в российско-украинской войне на стороне России не повлияет на планы Южной Кореи по принятию пленных северокорейских солдат в случае их желания перейти на сторону Юга. Об этом сообщает Yonhap.
Как отмечает агентство, судьба пленных северокорейских военных снова привлекла внимание, ведь некоторые эксперты выразили мнение, что после подтверждения участия своих войск в российско-украинской войне Северная Корея может потребовать репатриации пленных.
"Согласно Женевским конвенциям и международному праву и практике, солдат нельзя репатриировать ни в одно место, где они могут столкнуться с преследованием", – заявил спикер Министерства иностранных дел Южной Кореи Ли Дже Вун.
По его словам, страна до сих пор готова предоставить необходимую защиту и поддержку солдатам КНДР, если они попросят разрешение приехать в Южную Корею.
"Мы уже донесли эту позицию до украинских властей и продолжим необходимые консультации", – сказал Ли.
- 11 января президент Зеленский сообщил, что украинские защитники в Курской области взяли в плен двух солдат из Северной Кореи. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных ранений.
- СБУ сообщила, что пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках, общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.
- 14 января Южная Корея заявила, что готова забрать у Украины к себе пленных из КНДР, если те об этом попросят.
- 28 апреля КНДР подтвердила участие своих вооруженных сил в российско-украинской войне. Военные Северной Кореи участвовали в боях в Курской области.