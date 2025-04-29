После признания КНДР участия в войне Южная Корея не передумала забирать ее солдат

Южная Корея уже довела до сведения украинской власти свою позицию

Пленный солдат КНДР (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Признание КНДР участия в российско-украинской войне на стороне России не повлияет на планы Южной Кореи по принятию пленных северокорейских солдат в случае их желания перейти на сторону Юга. Об этом сообщает Yonhap.

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Как отмечает агентство, судьба пленных северокорейских военных снова привлекла внимание, ведь некоторые эксперты выразили мнение, что после подтверждения участия своих войск в российско-украинской войне Северная Корея может потребовать репатриации пленных.

"Согласно Женевским конвенциям и международному праву и практике, солдат нельзя репатриировать ни в одно место, где они могут столкнуться с преследованием", – заявил спикер Министерства иностранных дел Южной Кореи Ли Дже Вун.

По его словам, страна до сих пор готова предоставить необходимую защиту и поддержку солдатам КНДР, если они попросят разрешение приехать в Южную Корею.

"Мы уже донесли эту позицию до украинских властей и продолжим необходимые консультации", – сказал Ли.