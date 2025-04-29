Після визнання КНДР участі у війні Південна Корея не передумала забирати її солдатів

Південна Корея вже довела до відома української влади свою позицію

Полонений солдат КНДР (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Визнання КНДР участі у російсько-українській війні на боці Росії не вплине на плани Південної Кореї щодо прийняття полонених північнокорейських солдатів у разі їхнього бажання перейти на бік Півдня. Про це повідомляє Yonhap.

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Як зазначає агентство, доля полонених північнокорейських військових знову привернула увагу, адже деякі експерти висловили думку, що після підтвердження участі своїх військ у російсько-українській війні Північна Корея може вимагати репатріації полонених.

"Згідно з Женевськими конвенціями та міжнародним правом і практикою, солдатів не можна репатріювати до жодного місця, де вони можуть зіткнутися з переслідуванням", – заявив речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Лі Дже Вун.

За його словами, країна досі готова надати необхідний захист і підтримку солдатам КНДР, якщо вони попросять дозволу приїхати до Південної Кореї.

"Ми вже донесли цю позицію до української влади та продовжимо необхідні консультації", – сказав Лі.