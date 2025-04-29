Після визнання КНДР участі у війні Південна Корея не передумала забирати її солдатів
Визнання КНДР участі у російсько-українській війні на боці Росії не вплине на плани Південної Кореї щодо прийняття полонених північнокорейських солдатів у разі їхнього бажання перейти на бік Півдня. Про це повідомляє Yonhap.
Як зазначає агентство, доля полонених північнокорейських військових знову привернула увагу, адже деякі експерти висловили думку, що після підтвердження участі своїх військ у російсько-українській війні Північна Корея може вимагати репатріації полонених.
"Згідно з Женевськими конвенціями та міжнародним правом і практикою, солдатів не можна репатріювати до жодного місця, де вони можуть зіткнутися з переслідуванням", – заявив речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Лі Дже Вун.
За його словами, країна досі готова надати необхідний захист і підтримку солдатам КНДР, якщо вони попросять дозволу приїхати до Південної Кореї.
"Ми вже донесли цю позицію до української влади та продовжимо необхідні консультації", – сказав Лі.
- 11 січня президент Зеленський повідомив, що українські захисники в Курській області взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону й вижили після отриманих раніше поранень.
- СБУ повідомила, що полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії з розвідкою Південної Кореї.
- 14 січня Південна Корея заявила, що готова забрати з України до себе полонених із КНДР, якщо ті про це попросять.
- 28 квітня КНДР підтвердила участь своїх збройних сил у російсько-українській війні. Військові Північної Кореї брали участь у боях на Курщині.