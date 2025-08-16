"Обед достопочтенного Путина". В США забыли документы саммита в публичном принтере – NPR

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: EPA)

Во время саммита на Аляске должен был состояться обед со льстивым посвящением для российского диктатора Владимира Путина, свидетельствует публикация Национального общественного радио (NPR) США, ссылающаяся на бумаги, которые американские чиновники могли забыть в отеле.

Документы с маркировкой Государственного департамента США, найденные утром 15 августа в бизнес-центре отеля на Аляске, раскрыли ранее нераскрытые и потенциально конфиденциальные детали о саммите между диктатором и президентом США.

Восемь страниц, что, вероятно, были подготовлены должностными лицами США и случайно оставлены, содержали точные места и время проведения переговоров, а также номера телефонов сотрудников американского правительства.

Около 9:00, за два часа до начала встречи, трое гостей четырехзвездочного отеля "Капитан Кук" (расположен в 20 минутах от военной базы Элмендорф-Ричардсон, где проходил саммит) нашли документы, оставленные в одном из общественных принтеров заведения. NPR просмотрело фотографии документов, сделанные одним из гостей, который захотел остаться анонимным, поскольку боится преследования.

На первой странице был раскрыт порядок встреч на 15 августа, включая конкретные названия комнат на базе, где те должны были состояться; также было указано, что Трамп намеревался вручить Путину торжественный подарок, заявляет медиа.

"Президент США президенту Путину: настольная статуэтка американского белоголового орлана (Национальный символ США. – Ред.)", – говорится в документе.

Фото: NPR

Уже 16 августа заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отвергла значимость этих бумаг, назвав их "многостраничным обеденным меню" и предположила, что оставление информации на общественном принтере не является нарушением безопасности. Госдеп не ответил на запросы NPR о комментарии.

На следующих четырех страницах были указаны имена и номера телефонов трех чиновников США, а также имена 13 высокопоставленных чиновников Штатов и РФ – в списке приводились фонетические подсказки, как произносить имена всех российских представителей, которые должны были присутствовать на саммите (включая "Mr. President POO-tihn"), передает медиа.

По его данным, на страницах 6 и 7 описывалось, как будет подаваться обед на саммите и для кого: меню, включенное в документы, свидетельствовало, что обед должен был состояться "в честь его превосходительства Владимира Путина".

Также документы содержали план размещения гостей, по которому Путин и Трамп должны были сидеть друг напротив друга, окруженные своими чиновниками, пишет NPR.

В конце концов, 15 августа обед не состоялся.