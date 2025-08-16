"Обід високоповажності Путіна". Посадовці США забули документи саміту у публічному принтері – NPR

Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: EPA)

Під час саміту на Алясці мав відбутися обід з улесливою присвятою для російського диктатора Володимира Путіна, свідчить публікація Національного громадського радіо (NPR) США, що посилається на папери, які американські посадовці могли забути в готелі.

Документи з маркуванням Державного департаменту США, знайдені вранці 15 серпня у бізнес-центру готелю на Алясці розкрили раніше нерозкриті й потенційно конфіденційні деталі про саміт між диктатором та президентом США.

Вісім сторінок, які, ймовірно, були підготовлені посадовцями США і випадково залишені, містили точні місця і час проведення перемовин, а також номери телефонів співробітників американського уряду.

Близько 9:00, за дві години до початку зустрічі, троє гостей чотиризіркового готелю "Капітан Кук" (розташований за 20 хвилин від військової бази Елмендорф-Річардсон, де проходив саміт) знайшли документи, залишені в одному з громадських принтерів закладу. NPR переглянуло фотографії документів, зроблені одним із гостей, який захотів залишитись анонімним, оскільки боїться переслідування.

На першій сторінці було розкрито порядок зустрічей на 15 серпня, включно з конкретними назвами кімнат на базі, де ті мали відбутися; також було вказано, що Трамп мав намір подарувати Путіну урочистий подарунок, заявляє медіа.

"Президент США президенту Путіну: настільна статуетка американського білоголового орлана (Національний символ США. – Ред.)", – йдеться у документі.

Уже 16 серпня заступниця прессекретаря Білого Дому Анна Келлі відкинула значущість цих паперів, назвавши їх "багатосторінковим обіднім меню" і припустила, що залишення інформації на громадському принтері не є порушенням безпеки. Держдеп не відповів на запити NPR про коментар.

На наступних чотирьох сторінках були вказані імена та номери телефонів трьох чиновників США, а також імена 13 високопосадовців Штатів і РФ – у списку наводились фонетичні підказки, як вимовляти імена усіх російських представників, що мали бути присутні на саміті (включно з "Mr. President POO-tihn"), передає медіа.

За його даними, на сторінках 6 і 7 описувалось, як буде подаватись обід на саміті й для кого: меню, включене до документів, свідчило, що обід мав відбутися "на честь його високоповажності Володимира Путіна".

Також документи містили план розміщення гостей, за яким Путін і Трамп мали сидіти один навпроти одного, оточені своїми чиновниками, пише NPR.

Врешті-решт, 15 серпня обіду не відбулось.