Южнокорейский солдат случайно открыл огонь из пулемета в сторону КНДР

Граница между Южной Кореей и КНДР (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

На днях военнослужащий Южной Кореи случайно открыл огонь из пулемета на демаркационной линии в сторону КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

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В среду, 23 апреля, около 06:00 солдат по ошибке произвел один выстрел из крупнокалиберного пулемета К6 с наблюдательного поста в разделяющей две Кореи демилитаризованной зоне. Инцидент произошел в округе Чхорвон, примерно в 70 километрах к северу от Сеула.

Южнокорейские военные немедленно сообщили Северной Корее об инциденте, выпустив трансляцию, заявили официальные лица, добавив, что, по их мнению, снаряд не достиг северной стороны, поскольку прошел через укрепленную дверь, что, вероятно, замедлило его движение.

Южнокорейские военные заявили, что пока не выявили никаких необычных признаков активности северокорейских военных.

8 апреля 2025 года сообщалось, что группа солдат КНДР ненадолго пересекла демаркационную линию на границе с Южной Кореей, а затем вернулась после того, как южнокорейские военные открыли предупредительный огонь.

22 апреля стало известно, что четвертый военный спутник-разведчик Южной Кореи, запущенный с космической базы США во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9, успешно вышел на орбиту.