Группа военных КНДР пересекла демаркационную линию на границе с Южной Кореей

Войска Южной Кореи запустили предупредительные трансляции и произвели выстрелы, после чего северокорейцы вернулись в сторону КНДР

Военные КНДР (Иллюстративное фото: KCNA)

Группа северокорейских солдат во вторник, 8 апреля, ненадолго пересекла демаркационную линию на границе с Южной Кореей, а затем вернулась после того, как южнокорейские военные открыли упреждающий огонь. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

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По данным JCS, примерно в 17:00 по местному времени группа из 10 северокорейских военных пересекла демаркационную линию внутри демилитаризированной зоны (DMZ), разделяющей две Кореи.

В ответ южнокорейские войска запустили предупредительные трансляции и произвели выстрелы, после чего северокорейцы вернулись в сторону КНДР.

"Наши военные внимательно следят за военной деятельностью Северной Кореи и принимают необходимые меры на основе оперативных процедур", – говорится в сообщении JCS.

26 июня 2024 года морская пехота Южной Кореи впервые за семь лет провела полномасштабные учения по боевой стрельбе на двух островах в Желтом море вблизи западной границы с КНДР.

20 августа северокорейский солдат незаконно пересек границу из КНДР в Южную Корею, что стало вторым подобным случаем за последние две недели.