Група військових КНДР перетнула демаркаційну лінію на кордоні з Південною Кореєю

Війська Південної Кореї запустили попереджувальні трансляції та зробили постріли, після чого північнокорейці повернулися у бік КНДР

Військові КНДР (Ілюстративне фото: KCNA)

Група північнокорейських солдатів у вівторок, 8 квітня, ненадовго перетнула демаркаційну лінію на кордоні з Південною Кореєю, а потім повернулася після того, як південнокорейські військові відкрили попереджувальний вогонь. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS).

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За даними JCS, приблизно о 17:00 за місцевим часом група з 10 північнокорейських військових перетнула демаркаційну лінію всередині демілітаризованої зони (DMZ), що розділяє дві Кореї.

У відповідь південнокорейські війська запустили попереджувальні трансляції та зробили постріли, після чого північнокорейці повернулися у бік КНДР.

"Наші військові уважно стежать за військовою діяльністю Північної Кореї та вживають необхідних заходів на основі оперативних процедур", – йдеться в повідомленні JCS.

26 червня 2024 року морська піхота Південної Кореї вперше за сім років провела повномасштабні навчання з бойовою стрільбою на двох островах у Жовтому морі поблизу західного кордону з КНДР.

20 серпня північнокорейський солдат незаконно перетнув кордон із КНДР до Південної Кореї, що стало другим подібним випадком за останні два тижні.