Солдат з Північної Кореї втік до південних сусідів. Це другий такий випадок за два тижні

Військові Південної Кореї стверджують, що затримали "підозрюваного" та передали його відповідним органам

Військові КНДР (Фото: ЕРА)

20 серпня північнокорейський солдат незаконно перетнув кордон із КНДР до Південної Кореї, що стало другим подібним випадком за останні два тижні. Про це повідомляє The Guardian.

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За інформацією військових Південної Кореї, вони затримали "підозрюваного з Північної Кореї на східному фронті" та передали його відповідним органам. За даними агентства Yonhap, затриманий був штаб-сержантом.

Військові заявили, що розслідування інциденту триває, тому подробиці втечі та мотиви солдата поки не розголошуються.

Раніше цього місяця північнокорейський цивільний також перетнув кордон, подолавши гирло річки між двома країнами, щоб дістатися Південної Кореї, зазначають журналісти.

Перетин демілітаризованої зони з Північної Кореї є вкрай небезпечним через заміновані поля та ризик обстрілу з боку північнокорейських солдатів, пише The Guardian. Через це більшість північнокорейських втікачів спершу перетинають кордон із Китаєм, а потім шукають можливості втекти через третю країну.

30 липня 2024 року уряд Південної Кореї затвердив президентський указ про створення нового військового командування, яке відповідатиме за стратегічні операції. Нове командування, яке планують сформувати пізніше цього року, має на меті посилити стримування дедалі більших військових загроз з боку Північної Кореї.

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