Куля зі сміттям з Північної Кореї впала на території офісу президента Південної Кореї
Північнокорейська повітряна куля зі сміттям впала на території Офісу президента Південної Кореї. Про це повідомило видання Yonhap із посиланням на заяву Служби безпеки президента.
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Журналісти зазначили, що Служба виявила сміття на території президентської резиденції під час моніторингу останньої партії повітряних куль, запущених Північною Кореєю.
Група хімічного, біологічного та радіологічного реагування провела дослідження цих куль і не виявила небезпечних речовин.
Yonhap вказало, що південнокорейські військові не збивають кулі в повітрі, а збирають їх після приземлення, щоб потенційно небезпечне сміття не розлетілося в повітрі.
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- У КНДР заявили, що у такий спосіб Пхеньян відповів на листівки із закликом повалити північнокорейський режим, які відправляли кулями з Південної Кореї.
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