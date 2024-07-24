Воздушный шар с мусором из Северной Кореи упала на территории офиса президента Южной Кореи
Северокорейский воздушный шар с мусором упал на территории Офиса президента Южной Кореи. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на заявление Службы безопасности президента.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Журналисты отметили, что Служба обнаружила мусор на территории президентской резиденции во время мониторинга последней партии воздушных шаров, запущенных Северной Кореей.
Группа химического, биологического и радиологического реагирования провела исследования этих шаров и не выявила опасных веществ.
Yonhap указало, что южнокорейские военные не сбивают воздушные шары в воздухе, а собирают их после приземления, чтобы потенциально опасный мусор не разлетелся в воздухе.
- 29 мая Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу. Внутри мусорных пакетов, привязанных к шарам, были пустые бутылки, картон, батарейки, детали старой обуви и даже навоз.
- В КНДР заявили, что таким образом Пхеньян ответил на листовки с призывом свергнуть северокорейский режим, отправлявшиеся пулями из Южной Кореи.
- 25 июня в некоторых наполненных мусором воздушных шарах, которые послала КНДР в Южную Корею, обнаружили паразитов , и мусор не содержал обычных бытовых отходов. Сеул утверждает – Пхеньян не хочет раскрытия информации о быте северокорейских граждан.