Воздушный шар с мусором из Северной Кореи упала на территории офиса президента Южной Кореи

Группа химического, биологического и радиологического реагирования провела исследования этих шаров и не выявила опасных веществ

Северокорейский воздушный шар с мусором (Фото: EPA/YONHAP)

Северокорейский воздушный шар с мусором упал на территории Офиса президента Южной Кореи. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на заявление Службы безопасности президента.

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Журналисты отметили, что Служба обнаружила мусор на территории президентской резиденции во время мониторинга последней партии воздушных шаров, запущенных Северной Кореей.

Группа химического, биологического и радиологического реагирования провела исследования этих шаров и не выявила опасных веществ.

Yonhap указало, что южнокорейские военные не сбивают воздушные шары в воздухе, а собирают их после приземления, чтобы потенциально опасный мусор не разлетелся в воздухе.