У Південній Кореї створюють Стратегічне командування для стримування КНДР – деталі

Також новий орган очолюватиме зусилля з інтеграції передових звичайних (неядерних) сил Південної Кореї з ядерними спроможностями США

Прапор Південної Кореї (Фото: Depositphotos)

Уряд Південної Кореї ухвалив указ президента щодо створення нового військового командування, відповідального за стратегічні операції, пізніше цього року. Нове формування має посилити стримування зростання військових загроз із боку Північної Кореї. Про це повідомило Міністерство оборони Південної Кореї, передає місцеве видання Yonhap.

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Республіка Корея прагнула створити стратегічне командування, яке було б головним органом для стримування та реакції на можливу атаку з боку КНДР із використанням ядерної або зброї масового знищення. Задля цього таке командування мало б використовувати ключові військові засоби: від балістичних ракет "високої потужності" до сил спеціальних операцій.

Після схвалення урядом, Стратегічне командування має розпочати роботу у жовтні у південному Сеулі (столиці країни). Новий орган куруватиме ракетні, кібернетичні, безпілотні та підрозділи спеціальних операцій, а також, за потреби, певні засоби Військово-морських та Військово-повітряних сил.

Водночас це командування очолюватиме зусилля з інтеграції передових звичайних (неядерних) сил Південної Кореї з ядерними спроможностями США. Союзники наполягали на інтеграції таких спроможностей, аби краще протистояти зростанню ядерних загроз із боку КНДР. Раніше Південь та США підписали спільний документ про загальні принципи у сфері ядерного стримування.

ДОВІДКА. Спроможність (оперативна, бойова, спеціальна) (англ. – capability) – здатність органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій збройних сил або сукупність сил і засобів оборони виконувати певні завдання (забезпечувати реалізацію визначених військових цілей) за певних умов, ресурсного забезпечення та відповідно до встановлених стандартів. Спроможність (оперативна, бойова, спеціальна) (англ. – capability) – здатність органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій збройних сил абовиконувати певні завдання (забезпечувати реалізацію визначених військових цілей) за певних умов, ресурсного забезпечення та відповідно до встановлених стандартів.

Посадовець Міноборони Республіки повідомив: нове командування буде аналогом американського Стратегічного командування, котре відповідальне за ядерний арсенал США, задля співпраці союзників зі стримування.

За словами чиновника, це командування також зосередиться на розробці оперативного плану щодо нейтралізації керівництва КНДР у великому конфлікті, а також платформі превентивного удару Kill Chain як частини системи стримування.

Натомість ВПС залишаться відповідальними за протиповітряну та протиракетну оборону Кореї, тому що військові не хочуть "перенавантажувати" роль Стратегічного командування, пояснив представник оборонного відомства.

Розширене стримування, ухвалене Південною Кореєю та США, означає зобов’язання Штатів захищати союзника всіма його військовими спроможностями, включно з ядерною зброєю, зауважує Yonhap.

На початку липня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна ухвалить рішення щодо підтримки України залежно від того, як розвиватиметься новий військовий пакт між КНДР та Росією.

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