"Залежить від співпраці РФ та КНДР": за якої умови Південна Корея підтримуватиме Україну
Володимир Путін та Кім Чен Ин. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна ухвалить рішення щодо підтримки України залежно від того, як розвиватиметься новий військовий пакт між КНДР та Росією. Про це він розповів у інтерв'ю для агентства Reuters.

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Юн Сок Йоль заявив, що "повністю залежить" від Росії, куди вона хоче розвивати майбутні зв'язки з Південною Кореєю, та акцентував, що Сеул ухвалить рішення про підтримку України зброєю залежно від того, як розвиватиметься новий військовий пакт між Москвою і Пхеньяном.

"Військова співпраця між Росією і Північною Кореєю становить явну загрозу і серйозний виклик миру і безпеці на Корейському півострові і в Європі", – заявив він.

Також південнокорейський очільник зауважив, що Росія "розсудливо вирішить, яка сторона – Південь чи Північ, – є важливішою для її інтересів".

"Майбутнє відносин між Південною Кореєю та Росією повністю залежить від дій РФ", – додав він.

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