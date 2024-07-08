"Залежить від співпраці РФ та КНДР": за якої умови Південна Корея підтримуватиме Україну

Президент Південної Кореї заявив – співпраця між Росією та КНДР становить загрозу для Європи

Володимир Путін та Кім Чен Ин. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна ухвалить рішення щодо підтримки України залежно від того, як розвиватиметься новий військовий пакт між КНДР та Росією. Про це він розповів у інтерв'ю для агентства Reuters.

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Юн Сок Йоль заявив, що "повністю залежить" від Росії, куди вона хоче розвивати майбутні зв'язки з Південною Кореєю, та акцентував, що Сеул ухвалить рішення про підтримку України зброєю залежно від того, як розвиватиметься новий військовий пакт між Москвою і Пхеньяном.

"Військова співпраця між Росією і Північною Кореєю становить явну загрозу і серйозний виклик миру і безпеці на Корейському півострові і в Європі", – заявив він.

Також південнокорейський очільник зауважив, що Росія "розсудливо вирішить, яка сторона – Південь чи Північ, – є важливішою для її інтересів".

"Майбутнє відносин між Південною Кореєю та Росією повністю залежить від дій РФ", – додав він.

Під час першого за 24 роки візиту російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї Москва та Пхеньян уклали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство".

Безпекова угода між Північною Кореєю та Росією змусила Південну Корею заявити про готовність переглянути підтримку України.

Офіс президента Південної Кореї засудив документ та заявив, що перегляне свою політику обмеження підтримки України лише нелетальною допомогою.

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