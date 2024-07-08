"Зависит от сотрудничества РФ и КНДР": при каком условии Южная Корея поможет Украине

Президент Южной Кореи заявил – сотрудничество между Россией и КНДР представляет угрозу для Европы

Владимир Путин и Ким Чен Ин. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что страна примет решение о поддержке Украины в зависимости от того, как будет развиваться новый военный пакт между КНДР и Россией. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

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Юн Сок Ёль заявил, что "полностью зависит" от России, куда она хочет развивать будущие связи с Южной Кореей, и акцентировал, что Сеул примет решение о поддержке Украины оружием в зависимости от того, как будет развиваться новый военный пакт между Москвой и Пхеньяном.

"Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе", – заявил он.

Также южнокорейский глава отметил, что Россия "благоразумно решит, какая сторона – Юг или Север – является более важной для ее интересов".

"Будущее отношений между Южной Кореей и Россией полностью зависит от действий РФ", – добавил он.

Во время первого за 24 года визита российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею Москва и Пхеньян заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Соглашение между Северной Кореей и Россией заставило Южную Корею заявить о готовности пересмотреть поддержку Украины.

Офис президента Южной Кореи осудил документ и заявил, что пересмотрит свою политику ограничения поддержки Украины только нелетальной помощью.

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