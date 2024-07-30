В Южной Корее создают Стратегическое командование для сдерживания КНДР – детали

Также новый орган будет возглавлять усилия по интеграции передовых обычных (неядерных) сил Южной Кореи с ядерными способностями США

Флаг Южной Кореи (Фото: Depositphotos)

Правительство Южной Кореи приняло указ президента о создании нового военного командования, ответственного за стратегические операции, позже в этом году. Новое формирование должно усилить сдерживание растущих военных угроз со стороны Северной Кореи. Об этом сообщило Министерство обороны Южной Кореи, передает местное издание Yonhap.

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Республика Корея стремилась создать стратегическое командование, которое было бы главным органом для сдерживания и реакции на возможную атаку со стороны КНДР с использованием ядерного или оружия массового уничтожения. Для этого такое командование должно использовать ключевые военные средства: от баллистических ракет "высокой мощности" до сил специальных операций.

После одобрения правительством Стратегическое командование должно начать работу в октябре в южном Сеуле (столице страны). Новый орган будет курировать ракетные, кибернетические, беспилотные и подразделения специальных операций, а также при необходимости определенные средства Военно-морских и Военно-воздушных сил.

В то же время это командование будет возглавлять усилия по интеграции передовых обычных (неядерных) сил Южной Кореи с ядерными способностями США. Союзники настаивали на интеграции таких способностей, чтобы лучше противостоять растущим ядерным угрозам со стороны КНДР. Ранее Юг и США подписали документ об общих принципах в сфере ядерного сдерживания.

СПРАВКА. Способность (оперативная, боевая, специальная) (англ. – capability) – возможность органов военного управления, соединений, воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций вооруженных сил или совокупность сил и средств обороны выполнять определенные задачи (обеспечивать реализацию определенных военных целей) при определенных условиях, ресурсного обеспечения и в соответствии с установленными стандартами. Способность (оперативная, боевая, специальная) (англ. – capability) – возможность органов военного управления, соединений, воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций вооруженных сил иливыполнять определенные задачи (обеспечивать реализацию определенных военных целей) при определенных условиях, ресурсного обеспечения и в соответствии с установленными стандартами.

Чиновник Минобороны Республики сообщил: новое командование будет аналогом американского Стратегического командования, ответственного за ядерный арсенал США, для сотрудничества союзников по сдерживанию.

По словам чиновника, это командование также сосредоточится на разработке оперативного плана нейтрализации руководства КНДР в большом конфликте, а также платформе превентивного удара Kill Chain как части системы сдерживания.

ВВС же останутся ответственными за противовоздушную и противоракетную оборону Кореи, потому что военные не хотят "перегружать" роль Стратегического командования, пояснил представитель оборонного ведомства.

Расширенное сдерживание, принятое Южной Кореей и США, означает обязательство Штатов защищать союзника всеми его военными способностями, включая ядерное оружие, отмечает Yonhap.

В начале июля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна примет решение о поддержке Украины в зависимости от того, как будет развиваться новый военный пакт между КНДР и Россией.

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