Стало відомо, хто претендує на посаду президента Південної Кореї
Кім Мун Су (Фото: ЕРА/YONHAP)

У Південній Кореї 3 червня відбудуться президентські вибори. Reuters стало відомо, хто балотуватиметься на посаду після відсторонення Юн Сок Йоля.

Виконувач обов'язків президента Хан Дак Су заявив, що уряд має намір призначити 3 червня днем 21-х президентських виборів. Минулі дострокові вибори президента в Південній Кореї відбулися 9 травня 2017 року – через 60 днів після усунення президента Пак Кин Хе.

За інформацією Reuters, на посаду президента наразі претендують:

міністр праці Кім Мун Су, який подав у відставку та офіційно оголосив про намір балотуватись.

депутат Ан Чхоль Су, який перший підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля. Він пообіцяв стимулювати економічне зростання країни та розвивати штучний інтелект для протидії торгівельній політиці США.

лідер ліберальної Демократичної партії Лі Чже Мен, який у 2022 році програв Юну з мінімальним відривом. Хоча він зараз стикається з юридичними проблемами, очікується, що він піде у відставку з посади лідера партії та оголосить про свою кандидатуру вже цього тижня.

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