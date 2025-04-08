Стало відомо, хто претендує на посаду президента Південної Кореї
У Південній Кореї 3 червня відбудуться президентські вибори. Reuters стало відомо, хто балотуватиметься на посаду після відсторонення Юн Сок Йоля.
Виконувач обов'язків президента Хан Дак Су заявив, що уряд має намір призначити 3 червня днем 21-х президентських виборів. Минулі дострокові вибори президента в Південній Кореї відбулися 9 травня 2017 року – через 60 днів після усунення президента Пак Кин Хе.
За інформацією Reuters, на посаду президента наразі претендують:
→ міністр праці Кім Мун Су, який подав у відставку та офіційно оголосив про намір балотуватись.
→ депутат Ан Чхоль Су, який перший підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля. Він пообіцяв стимулювати економічне зростання країни та розвивати штучний інтелект для протидії торгівельній політиці США.
→ лідер ліберальної Демократичної партії Лі Чже Мен, який у 2022 році програв Юну з мінімальним відривом. Хоча він зараз стикається з юридичними проблемами, очікується, що він піде у відставку з посади лідера партії та оголосить про свою кандидатуру вже цього тижня.
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту, але за кілька годин парламент одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту внесли клопотання про імпічмент президенту, але оголосити його вдалося лише 14 грудня з другої спроби.
- 31 грудня суд видав ордер на арешт Юна. А 15 січня 2025 року його вдалося заарештувати.
- 26 січня прокуратура звинуватила Юна у спробі державного перевороту. Однак 7 березня суд Південної Кореї скасував ордер на арешт президента країни Юн Сок Йоля, а 8 березня його звільнили з-під варти.