Президенту Південної Кореї висунули обвинувачення у спробі державного перевороту

Звинувачення було оголошено за день до завершення терміну утримання Юна під вартою після його арешту 15 січня

Юн Сок Йоль (Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN)

Прокуратура Сеула 26 січня висунула обвинувачення чинному президенту Юн Сок Йолю у спробі державного перевороту. Про це пише Yonhap.

Йому інкримінують оголошення воєнного стану в країні у грудні минулого року. Як повідомляє Yonhap, це перший випадок в історії Південної Кореї, коли чинний президент став обвинуваченим у такому серйозному злочині, перебуваючи під арештом.

Звинувачення було оголошено за день до завершення терміну утримання Юна під вартою після його арешту 15 січня. Це сталося за запитом Управління з розслідування корупції серед високопосадовців.

Хоча розслідування вела саме ця служба, її директор, що керував справою, минулого тижня передав її прокуратурі, оскільки агентство не має права висувати обвинувачення проти президента.

Рішення про офіційне обвинувачення Юна у спробі державного перевороту було ухвалено після обговорення справи за участю високопосадовців прокуратури.