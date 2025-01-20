Затриманого президента Південної Кореї перевели до одиночної камери

Затриманому президенту посилили охорону – побоюються, що прихильники можуть спробувати його звільнити

Юн Сок Йоль (Фото: ЕРА)

Затриманого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля перевели до одиночної камери в загальному крилі Сеульського центру ув'язнення. Про це повідомляє Yonhap News Agency із посиланням на заяву співробітника виправної установи.

Його перевели до камери площею 12 квадратних метрів 19 січня.

"(Юна) перевели з камери утримання підозрюваних до загального відділення, і (я) отримав звіт про те, що він добре провів ніч", – повідомив генеральний комісар Корейської виправної служби Сін Йон Хе.

За його словами, камера, в якій перебуває президент, призначена зазвичай для п'яти-шести осіб. За розміром вона подібна до тих, де раніше вже утримувалися колишні президенти країни.

Для безпеки південнокорейського президента йому призначили особистого співробітника виправної установи. Також офіс генерального комісара співпрацює з поліцією та Службою безпеки президента на тлі побоювань, що прихильники Юн Сок Йоля можуть спробувати звільнити його.

Державна антикорупційна агенція обмежила відвідування Юн Сок Йоля, але його адвокати закликали негайно скасувати це рішення.

"Обмеження побачень із сім'єю не має на меті розслідування, а є лише актом висловлення невдоволення президентом", — заявив адвокат.