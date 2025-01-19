У Сеулі прихильники Юна штурмували будівлю суду

У відповідь група протестувальників силою увірвалася до суду, розбиваючи вікна, кидаючи пластикові стільці, сміття та інші предмети

Протести у Сеулі (Фото: Yonhap/EPA)

У неділю, 19 січня, поліція затримала 45 протестувальників, які увірвалися до будівлі суду в Сеулі на знак протесту проти рішення про офіційний арешт відстороненого президента Південної Кореї Юн Сук Йоля. Про це повідомило агентство Yonhap.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Раніше Західний окружний суд Сеула видав ордер на продовження тримання під вартою Юна, посилаючись на ризик знищення доказів, пов’язаних зі звинуваченнями в повстанні та зловживанні владою, коли він запровадив воєнний стан 3 грудня.

У відповідь група протестувальників силою увірвалася до суду, розбиваючи вікна, кидаючи пластикові стільці, сміття та інші предмети й розпилюючи вогнегасник у поліціянтів, які стояли навколо будівлі.

Вони були частиною натовпу з близько 44 000 прихильників Юна, які зібралися біля суду в суботу, коли президент, якому було оголошено імпічмент, брав участь у слуханнях щодо продовження терміну його утримання під вартою.

Деякі протестувальники вступали у фізичні сутички з поліціянтами, намагаючись прорватися на територію суду, ігноруючи неодноразові попередження правоохоронців про те, що їхні дії можуть призвести до арештів або потенційно спровокувати тисняву в натовпі.

Із суботи поліція затримала 86 протестувальників і створила спеціальну слідчу групу для розслідування інциденту та визначення подальших дій. Правоохоронці заявили, що будуть "суворо" розбиратися з тими, хто порушив закон.