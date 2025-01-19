У Сеулі прихильники Юна штурмували будівлю суду
У неділю, 19 січня, поліція затримала 45 протестувальників, які увірвалися до будівлі суду в Сеулі на знак протесту проти рішення про офіційний арешт відстороненого президента Південної Кореї Юн Сук Йоля. Про це повідомило агентство Yonhap.
Раніше Західний окружний суд Сеула видав ордер на продовження тримання під вартою Юна, посилаючись на ризик знищення доказів, пов’язаних зі звинуваченнями в повстанні та зловживанні владою, коли він запровадив воєнний стан 3 грудня.
У відповідь група протестувальників силою увірвалася до суду, розбиваючи вікна, кидаючи пластикові стільці, сміття та інші предмети й розпилюючи вогнегасник у поліціянтів, які стояли навколо будівлі.
Вони були частиною натовпу з близько 44 000 прихильників Юна, які зібралися біля суду в суботу, коли президент, якому було оголошено імпічмент, брав участь у слуханнях щодо продовження терміну його утримання під вартою.
Деякі протестувальники вступали у фізичні сутички з поліціянтами, намагаючись прорватися на територію суду, ігноруючи неодноразові попередження правоохоронців про те, що їхні дії можуть призвести до арештів або потенційно спровокувати тисняву в натовпі.
Із суботи поліція затримала 86 протестувальників і створила спеціальну слідчу групу для розслідування інциденту та визначення подальших дій. Правоохоронці заявили, що будуть "суворо" розбиратися з тими, хто порушив закон.
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту. Оголосити імпічмент Юну вдалося лише 14 грудня з другої спроби.
- 31 грудня суд видав ордер на арешт Юна. А 15 січня 2025 року його вдалося заарештувати.