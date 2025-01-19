В Сеуле сторонники Юна штурмовали здание суда

В ответ группа протестующих силой ворвалась в суд, разбивая окна, бросая пластиковые стулья, мусор и другие предметы

Протесты в Сеуле (Фото: Yonhap/EPA)

В воскресенье, 19 января, полиция задержала 45 протестующих, ворвавшихся в здание суда в Сеуле в знак протеста против решения об официальном аресте отстраненного президента Южной Кореи Юн Сук Еля. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее Западный окружной суд Сеула выдал ордер на продление содержания под стражей Юна, ссылаясь на риск уничтожения улик, связанных с обвинениями в восстании и злоупотреблении властью, когда он ввел военное положение 3 декабря.

В ответ группа протестующих силой ворвалась в суд, разбивая окна, бросая пластиковые стулья, мусор и другие предметы и распыляя огнетушители в полицейских, стоящих вокруг здания.

Они были частью толпы из около 44 000 сторонников Юна, собравшихся у суда в субботу, когда президент, которому был объявлен импичмент, принимал участие в слушаниях по продлению срока его содержания под стражей.

Некоторые протестующие вступали в физические столкновения с полицейскими, пытаясь прорваться на территорию суда, игнорируя неоднократные предупреждения правоохранителей о том, что их действия могут привести к арестам или потенциально спровоцировать давку в толпе.

В субботу полиция задержала 86 протестующих и создала специальную следственную группу для расследования инцидента и определения дальнейших действий. Правоохранители заявили, что будут "строго" разбираться с нарушителями закона.