Президенту Южной Кореи все-таки объявили импичмент
В субботу, 14 декабря, парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента страны Юн Сук Йоля. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Причиной импичмента стало "неудачное" введение военного положения.
"За" проголосовали 204 депутата, против – 85, трое воздержались, еще восемь бюллетеней сочли недействительными.
Это была вторая попытка импичмента. Первая была 7 декабря - тогда не хватило голосов, чтобы отправить президента в отставку.
После этого оппозиция подала новый законопроект – за него и проголосовали 14 декабря.
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президенту страны. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума.
- 8 декабря президенту объявлено подозрение по обвинению в госизмене и злоупотреблении властью.
Читайте также: Президенту Южной Кореи запретили поездки за границу