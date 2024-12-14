Президенту Южной Кореи все-таки объявили импичмент
Юн Сок Йоль (Фото: EPA-EFE / ROK PRESIDENTIAL OFFICE)

В субботу, 14 декабря, парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента страны Юн Сук Йоля. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Причиной импичмента стало "неудачное" введение военного положения.

"За" проголосовали 204 депутата, против – 85, трое воздержались, еще восемь бюллетеней сочли недействительными.

Это была вторая попытка импичмента. Первая была 7 декабря - тогда не хватило голосов, чтобы отправить президента в отставку.

После этого оппозиция подала новый законопроект – за него и проголосовали 14 декабря.

Читайте также: Президенту Южной Кореи запретили поездки за границу

южная кореяимпичментюн сок йоль