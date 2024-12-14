Президенту Южной Кореи все-таки объявили импичмент

Это была вторая попытка. Первое голосование провалилось

Юн Сок Йоль (Фото: EPA-EFE / ROK PRESIDENTIAL OFFICE)

В субботу, 14 декабря, парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента страны Юн Сук Йоля. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

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Причиной импичмента стало "неудачное" введение военного положения.

"За" проголосовали 204 депутата, против – 85, трое воздержались, еще восемь бюллетеней сочли недействительными.

Это была вторая попытка импичмента. Первая была 7 декабря - тогда не хватило голосов, чтобы отправить президента в отставку.

После этого оппозиция подала новый законопроект – за него и проголосовали 14 декабря.

3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.

Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.

4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президенту страны. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума.

8 декабря президенту объявлено подозрение по обвинению в госизмене и злоупотреблении властью.

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