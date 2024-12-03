Президент Южной Кореи объявил военное положение. Причиной назвал угрозу госпереворота

Президент страны заявил, что это была "неизбежная мера"

Юн Сок Ёль (Фото: ЕРА)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране вечером 3 декабря. Об этом он заявил во время экстренной пресс-конференции на телеканале YTN.

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Юн Сок Ёль назвал этот шаг "неизбежной мерой" и "критически важным" для защиты конституционного строя страны. Особенно учитывая "опасность коммунистических сил Северной Кореи".

Он также обвинил демократическую партию, контролирующую Национальное собрание, в том, что она парализовала работу парламента и проводит "беспринципную антигосударственную деятельность".

"Это явный антигосударственный акт, предусматривающий гражданскую войну путем попрания конституционного строя свободной Республики Корея и подрыва законных государственных институтов, установленных Конституцией и законом", – заявил президент Кореи.

Южнокорейский лидер также раскритиковал предложение демократов об импичменте, заявив, что это парализует судебную работу.

Кроме того, по его словам, парализована работа администрации из-за попыток импичмента министра госуправления и безопасности, главы комиссии по коммуникациям Кореи, главы Совета аудита и инспекции, министра национальной обороны.

Также Юн Сок Ёль считает, что сокращение бюджета на основные функции страны, борьбу с наркопреступностью и поддержание общественного порядка превратило Корею в "рай для наркоторговцев".

Он подчеркнул, что этим военным положением он намерен защитить народ, который "падает в бездну руины", и искоренить виновные в этом антигосударственные силы.

15 октября Южная Корея заявила, что КНДР взорвала свою часть дороги, которая соединяла государства.

27 ноября глава Минобороны Умеров встретился с президентом Южной Кореи. Однако о военной помощи для Украины не сообщалось.