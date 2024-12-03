Президент Південної Кореї оголосив воєнний стан. Причиною назвав загрозу держперевороту

Президент країни заявив, що це був "неминучий захід"

Юн Сок Йоль (Фото: ЕРА)

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні ввечері 3 грудня. Про це він заявив під час екстреної пресконференції на телеканалі YTN.

Юн Сок Йоль назвав цей крок "неминучим заходом" та "критично важливим" для захисту конституційного ладу країни. Особливо враховуючи "небезпеку комуністичних сил Північної Кореї".

Він також звинуватив демократичну партію, яка контролює Національні збори, у паралізації роботи парламенту та "безпринципній антидержавній діяльності".

"Це явний антидержавний акт, який передбачає громадянську війну шляхом зневажання конституційного ладу вільної Республіки Корея та підриву законних державних інститутів, встановлених Конституцією та законом", – заявив президент Кореї.

Південнокорейський лідер також розкритикував пропозицію демократів про імпічмент, заявивши, що це паралізує судову роботу.

Крім того, за його словами, паралізовано роботу адміністрації через спроби імпічменту міністра держуправління та безпеки, голови комісії з комунікацій Кореї, голови Ради аудиту та інспекції, міністра національної оборони.

Також Юн Сок Йоль вважає, що скорочення бюджету на основні функції країни, боротьбу з наркозлочинністю та підтримання громадського порядку перетворило Корею на "рай для наркоторговців".

Він підкреслив, що цим воєнним станом він має намір захистити народ, який "падає в прірву руїни", та викорінити антидержавні сили, які в цьому винні.

15 жовтня Південна Корея заявила, що КНДР підірвала свою частину дороги, яка сполучала держави.

27 листопада глава Міноборони Умеров зустрівся із президентом Південної Кореї. Однак про військову допомогу для України не повідомлялося.