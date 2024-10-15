У Південній Кореї заявили, що КНДР підірвала свою частину дороги

Дорога між Північною та Південною Кореями (Фото: en.yna.co.kr)

Північна Корея висадила в повітря свою частину дороги, яка з'єднує державу з Південною Кореєю. Про це повідомляє Yonhap News Agency із посиланням на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів.

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"Північна Корея підірвала ділянки доріг Кеньї та Тонхе на північ від військової демаркаційної лінії близько полудня", – заявили військові.

У штабі також повідомили, що посилили спостереження за ситуацією та забезпечили готовність військових. Більше ніяких подробиць не повідомляється, також немає фото чи відеопідтвердження.

Про те, що КНДР може підірвати автомобільні дороги та залізниці, що колись вважалися символами міжкорейської співпраці, стало відомо 14 жовтня. У Південній Кореї назвали це "провокацією" і заявили, що буде "рішуча відповідь". Напередодні у Північній Кореї обурилися прольотом безпілотників над своєю столицею з боку Південної Кореї та погрожували "жахливою катастрофою".

Дорога між Кореями з'явилася у 2018 році вперше за 14 років. Її планували використовувати для майбутніх операцій з пошуку людей. Тоді ж почали вести перемовини щодо будівництва 19-кілометрової ділянки автотраси між містами Кесон у КНДР та Мунсан у Південній Кореї, щоб з'єднати дорогу між столицями.