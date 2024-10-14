Заступник Блінкена їде до Японії та Південної Кореї обговорювати провокації КНДР та співпрацю
Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл відвідає Японію та Південну Корею на тлі ескалації у регіоні, повідомило зовнішньополітичне відомство Штатів.
Поїздка чиновника має відбутися 15-17 жовтня. У Сеулі Кемпбелл зустрінеться з низкою високопосадовців Кореї, щоб обговорити двосторонню співпрацю для "сприяння безпеці та процвітанню" Індійсько-Тихоокеанського регіону, а також йтиметься про спільні регіональні та глобальні виклики.
Зокрема, говоритимуть і про "спільні занепокоєння" держав щодо провокацій КНДР на Корейському півострові.
Також у південнокорейській столиці Кемпбелл візьме участь у тристоронній зустрічі зі своїми колегами з Республіки Корея та Японії, аби продовжити обговорення щодо тристороннього співробітництва. Діалог буде зосереджено на ряді регіональних викликів, зокрема на загрозі з боку Північної Кореї, важливості дотримання міжнародного права у Південнокитайському морі та інших темах, пов'язаних з регіональним і глобальним миром та безпекою.
У Японії, котру заступник держсекретаря відвідає першою, він так само говоритиме з посадовцями щодо спільних зусиль стосовно регіональної безпеки, але ще йтиметься і про кооперацію навколо спільного виробництва оборонних технологій, котрі ще більше посилять військові спроможності зі стримування.
- Напередодні КНДР заявила, що наказала своєму артилерійському корпусу на кордоні з Південною Кореєю повністю підготуватися до ведення вогню, а перед цим погрожувала країні-сусідці "жахливою катастрофою" через нібито проліт безпілотників над своєю столицею. Також Південна Корея зафіксувала, що військові режиму Кіма можуть підірвати дороги та залізницю, що сполучають Кореї.
- Тим часом китайські військові розпочали новий етап навчань біля Тайваню, повідомивши, що це є попередженням "силам, що підтримують незалежність Тайваню". Тайвань, попри політичний і військовий тиск з боку Китаю, не має наміру відступати.