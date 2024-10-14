Заступник Блінкена їде до Японії та Південної Кореї обговорювати провокації КНДР та співпрацю

Зокрема, у Японії говоритимуть про кооперацію навколо спільного виробництва оборонних технологій

Курт Кемпбел (Фото: EPA)

Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл відвідає Японію та Південну Корею на тлі ескалації у регіоні, повідомило зовнішньополітичне відомство Штатів.

Поїздка чиновника має відбутися 15-17 жовтня. У Сеулі Кемпбелл зустрінеться з низкою високопосадовців Кореї, щоб обговорити двосторонню співпрацю для "сприяння безпеці та процвітанню" Індійсько-Тихоокеанського регіону, а також йтиметься про спільні регіональні та глобальні виклики.

Зокрема, говоритимуть і про "спільні занепокоєння" держав щодо провокацій КНДР на Корейському півострові.

Також у південнокорейській столиці Кемпбелл візьме участь у тристоронній зустрічі зі своїми колегами з Республіки Корея та Японії, аби продовжити обговорення щодо тристороннього співробітництва. Діалог буде зосереджено на ряді регіональних викликів, зокрема на загрозі з боку Північної Кореї, важливості дотримання міжнародного права у Південнокитайському морі та інших темах, пов'язаних з регіональним і глобальним миром та безпекою.

У Японії, котру заступник держсекретаря відвідає першою, він так само говоритиме з посадовцями щодо спільних зусиль стосовно регіональної безпеки, але ще йтиметься і про кооперацію навколо спільного виробництва оборонних технологій, котрі ще більше посилять військові спроможності зі стримування.

Напередодні КНДР заявила, що наказала своєму артилерійському корпусу на кордоні з Південною Кореєю повністю підготуватися до ведення вогню, а перед цим погрожувала країні-сусідці "жахливою катастрофою" через нібито проліт безпілотників над своєю столицею. Також Південна Корея зафіксувала, що військові режиму Кіма можуть підірвати дороги та залізницю, що сполучають Кореї.

Тим часом китайські військові розпочали новий етап навчань біля Тайваню, повідомивши, що це є попередженням "силам, що підтримують незалежність Тайваню". Тайвань, попри політичний і військовий тиск з боку Китаю, не має наміру відступати.