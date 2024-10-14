КНДР привела у готовність артилеристів на кордоні з Півднем і може підірвати дороги між Кореями

Раніше Північна Корея заявила, що зафіксувала над своєю столицею безпілотники з "антипхеньянськими матеріалами"

Кім Чен Ин (Фото: EPA)

КНДР заявила, що наказала своєму артилерійському корпусу на кордоні з Південною Кореєю повністю підготуватися до ведення вогню, а перед цим погрожувала країні-сусідці "жахливою катастрофою" через нібито проліт безпілотників над своєю столицею. Про це повідомляє південнокорейське ЗМІ Yonhap.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Північна Корея заявила, що Південь нібито тричі надсилав безпілотники для прольоту над Пхеньяном впродовж цього місяця.

Кім Йо Чжон, впливова сестра диктатора Кім Чен Ина, заявила, що КНДР готова вжити "відповідних рішучих заходів у відповідь", якщо на Північ знову запустять дрони з "антипхеньянськими матеріалами", а також попередила, що "час атаки" може настати у будь-який момент.

Міністерство оборони Південної Кореї відповіло, що будь-які спроби КНДР завдати шкоди її народу призведуть до кінця режиму Кіма.

Раніше, 11 жовтня, Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що південнокорейські дрони з листівками були виявлені у нічному небі над Пхеньяном 3, 9 та 10 числа, а також пригрозило відповісти силою, якщо такі польоти повторяться.

Очільник Міноборони Південної Кореї Кім Йон Хен спочатку заперечував, що військові спрямовували будь-які безпілотники через кордон, але пізніше Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що не може підтвердити, чи правдиві заяви КНДР.

Також Південна Корея зафіксувала, що військові режиму Кіма можуть підірвати дороги та залізницю, що сполучають Кореї. Військові КНДР оголосили про міру, яка "повністю відокремить" дві країни й зазначили, що повідомили американським військовим на півдні, аби запобігти "будь-яким неправильним оцінкам і випадковим конфліктам щодо проєкту фортифікації".

Водночас Південь зафіксував, що КНДР готується до підриву доріг і, ймовірно, це може відбутися "вже сьогодні", заявив речник Об'єднаного комітету Лі Сон Чжун.

Він зазначив, що Північ може зробити підриви вздовж міжкорейських доріг або інші провокативні дії, але Південь не піде на провокацію та здійснить "рішучу відповідь" згідно зі своїм правом на самооборону.