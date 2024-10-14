КНДР привела в готовность артиллерию рядом с Югом и может взорвать дороги между Кореями

Ранее Северная Корея заявила, что зафиксировала над своей столицей беспилотники с "антипхеньянскими материалами"

Ким Чен Ын (Фото: EPA)

КНДР заявила, что приказала своему артиллерийскому корпусу на границе с Южной Кореей полностью подготовиться к ведению огня, а перед этим угрожала стране-соседке "ужасной катастрофой" из-за якобы пролета беспилотников над своей столицей. Об этом сообщает южнокорейское СМИ Yonhap.

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Северная Корея заявила, что Юг якобы трижды посылал беспилотники для пролета над Пхеньяном в течение этого месяца.

Ким Йо Чжон, влиятельная сестра диктатора Ким Чен Ына, заявила, что КНДР готова принять "соответствующие решительные ответные меры", если на Север снова запустят дроны с "антипхеньянскими материалами", а также предупредила, что "время атаки" может наступить в любой момент.

Министерство обороны Южной Кореи ответило, что любые попытки КНДР нанести вред ее народу приведут к концу режима Кима.

Ранее, 11 октября, Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что южнокорейские дроны с листовками были обнаружены в ночном небе над Пхеньяном 3, 9 и 10 числа, а также пригрозило ответной силой, если такие полеты повторятся.

Глава Минобороны Южной Кореи Ким Йон Хен сначала отрицал, что военные направляли какие-либо беспилотники через границу, но позже Объединенный комитет начальников штабов заявил, что не может подтвердить, истинны ли заявления КНДР.

Также Южная Корея зафиксировала, что военные режима Кима могут взорвать соединяющие Кореи дороги и железную дорогу. Военные КНДР объявили о мере, которая "полностью отделит" две страны и отметили, что сообщили американским военным на юге, чтобы предотвратить "любые неправильные оценки и случайные конфликты по проекту фортификации".

В то же время Юг зафиксировал, что КНДР готовится к подрыву дорог и, вероятно, это может произойти "уже сегодня", заявил спикер Объединенного комитета Ли Сон Чжун.

Он отметил, что Север может произвести подрывы вдоль межкорейских дорог или другие провокационные действия, но Юг не пойдет на провокацию и совершит "решительный ответ" в соответствии со своим правом на самооборону.