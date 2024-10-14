Зам Блинкена едет в Японию и Южную Корею обсуждать провокации КНДР и сотрудничество

В частности, в Японии будут говорить о кооперации вокруг совместного производства оборонных технологий

Курт Кэмпбелл (Фото: EPA)

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл посетит Японию и Южную Корею, сообщило внешнеполитическое ведомство Штатов.

Поездка чиновника должна пройти 15-17 октября. В Сеуле Кэмпбелл встретится с рядом высокопоставленных должностных лиц Кореи, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество для "содействия безопасности и процветанию" Индийско-Тихоокеанского региона, а также речь пойдет об общих региональных и глобальных вызовах.

В частности, будут говорить и об "общей обеспокоенности" государств по поводу провокаций КНДР на Корейском полуострове.

Также в южнокорейской столице Кэмпбелл примет участие в трехсторонней встрече со своими коллегами из Республики Корея и Японии, чтобы продолжить обсуждение трехстороннего сотрудничества. Диалог будет сосредоточен на ряде региональных вызовов, в частности на угрозе со стороны Северной Кореи, важности соблюдения международного права в Южно-Китайском море и других темах, связанных с региональным и глобальным миром и безопасностью.

В Японии, которую заместитель госсекретаря посетит первой, он также поговорит с чиновниками насчет совместных усилий по региональной безопасности, но речь пойдет и о кооперации вокруг совместного производства оборонных технологий, которые еще больше усилят военные возможности по сдерживанию.

Накануне КНДР заявила, что приказала своему артиллерийскому корпусу на границе с Южной Кореей полностью подготовиться к ведению огня, а перед этим угрожала стране-соседке "ужасной катастрофой" из-за якобы пролета беспилотников над своей столицей. Также Южная Корея зафиксировала, что военные режима Кима могут взорвать соединяющие Кореи дороги и железную дорогу.

Тем временем китайские военные начали новый этап учений у Тайваня, сообщив, что это предупреждение "силам, поддерживающим независимость Тайваня". Тайвань, несмотря на политическое и военное давление со стороны Китая, не намерен отступать.