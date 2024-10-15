В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала свою часть дороги

Дорога между Северной и Южной Кореями (Фото: en.yna.co.kr)

Северная Корея взорвала свою часть дороги, которая соединяет государство с Южной Кореей. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов.

"Северная Корея взорвала участки дорог Кёнъи и Тонхэ к северу от военной демаркационной линии около полудня", – заявили военные.

В штабе также сообщили, что усилили наблюдение за ситуацией и обеспечили готовность военных. Больше никаких подробностей не сообщается, также нет фото или видеоподтверждения.

О том что КНДР может взорвать автомобильные и железные дороги, которые когда-то считались символами межкорейского сотрудничества, стало известно 14 октября. В Южной Корее назвали это "провокацией" и заявили, что последует "решительный ответ". Накануне в Северной Корее возмутились пролетом беспилотников над своей столицей со стороны Южной Кореи и угрожали "ужасной катастрофой".

Дорога между Кореями появилась в 2018 году впервые за 14 лет. Ее планировали использовать для будущих операций по поиску людей. Тогда начали вести и переговоры о строительстве 19-километрового участка автотрассы между городами Кессон в КНДР и Мунсан в Южной Корее, чтобы соединить дорогу между столицами.