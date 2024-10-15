В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала свою часть дороги
Северная Корея взорвала свою часть дороги, которая соединяет государство с Южной Кореей. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов.
"Северная Корея взорвала участки дорог Кёнъи и Тонхэ к северу от военной демаркационной линии около полудня", – заявили военные.
В штабе также сообщили, что усилили наблюдение за ситуацией и обеспечили готовность военных. Больше никаких подробностей не сообщается, также нет фото или видеоподтверждения.
О том что КНДР может взорвать автомобильные и железные дороги, которые когда-то считались символами межкорейского сотрудничества, стало известно 14 октября. В Южной Корее назвали это "провокацией" и заявили, что последует "решительный ответ". Накануне в Северной Корее возмутились пролетом беспилотников над своей столицей со стороны Южной Кореи и угрожали "ужасной катастрофой".
Дорога между Кореями появилась в 2018 году впервые за 14 лет. Ее планировали использовать для будущих операций по поиску людей. Тогда начали вести и переговоры о строительстве 19-километрового участка автотрассы между городами Кессон в КНДР и Мунсан в Южной Корее, чтобы соединить дорогу между столицами.
- 8 октября глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не заинтересован в нападении на Южную Корею. Также он добавил, что страна в ускоренном темпе хочет стать "ядерной сверхдержавой".
- 9 октября Северная Корея заявила, что прекращает транспортное сообщение с Южной Кореей.
- 10 октября The Guardian заявил, что военные КНДР в составе российской армии помогают РФ запускать ракеты по Украине.
- 14 октября заместитель Госсекретаря США Энтони Блинкена отправился в Южную Корею, чтобы обсудить провокации КНДР.
- В тот же день президент Владимир Зеленский также заявил, что КНДР включилась в войну России против Украины.