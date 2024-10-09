КНДР объявила о прекращении какого-либо транспортного сообщения с Южной Кореей
Армия Северной Кореи объявила, что с 9 октября полностью заблокирует автомобильные и ж/д пути, соединяющие страну с Южной Кореей, и усилит оборону в приграничных районах. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Отмечается, что в последние несколько месяцев Северная Корея уже устанавливала наземные мины, барьеры и создавала пустоши вдоль границы.
Генштаб КНДР заявил, что эти действия являются ответом на военные учения в Южной Корее, которую назвали "главным врагом", а также на частые визиты американских стратегических ядерных объектов в регион.
Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что командование ООН было информировано о ситуации, но детали не раскрывают.
- 4 октября 2024 года северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным ударом, если страна попытается напасть.
- Уже 9 октября он заявил, что Пхеньян не заинтересован в нападении на южного соседа.