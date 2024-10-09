КНДР оголосила про припинення будь-якого транспортного сполучення з Південною Кореєю

Протягом останніх кількох місяців Північна Корея вже встановлювала наземні міни, бар'єри та створювала пустки вздовж кордону

Кордон Північної Кореї з Південною (Фото: ЕРА/YONHAP)

Армія Північної Кореї оголосила, що з 9 жовтня повністю заблокує автомобільні та залізничні шляхи, які з'єднують країну з Південною Кореєю, і посилить оборону в прикордонних районах. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Зазначається, що протягом останніх кількох місяців Північна Корея вже встановлювала наземні міни, бар'єри та створювала пустки вздовж кордону.

Генштаб КНДР заявив, що ці дії є відповіддю на військові навчання в Південній Кореї, яку назвали "головним ворогом".

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що командування ООН було поінформоване про ситуацію, але деталі не розкривають.