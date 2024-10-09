КНДР оголосила про припинення будь-якого транспортного сполучення з Південною Кореєю
Армія Північної Кореї оголосила, що з 9 жовтня повністю заблокує автомобільні та залізничні шляхи, які з'єднують країну з Південною Кореєю, і посилить оборону в прикордонних районах. Про це повідомляє агентство Reuters.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Зазначається, що протягом останніх кількох місяців Північна Корея вже встановлювала наземні міни, бар'єри та створювала пустки вздовж кордону.
Генштаб КНДР заявив, що ці дії є відповіддю на військові навчання в Південній Кореї, яку назвали "головним ворогом".
Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що командування ООН було поінформоване про ситуацію, але деталі не розкривають.
- 4 жовтня 2024 року північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пригрозив Південній Кореї ядерним ударом, якщо країна спробує напасти.
- Вже 9 жовтня він заявив, що Пхеньян не зацікавлений у нападі на південного сусіда.