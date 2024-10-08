Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея вже не зацікавлена у нападі на південь
Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян не зацікавлений у нападі на південного сусіда. Його цитує Yonhap.
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"Ми не маємо наміру нападати на Республіку Корея. Раніше у нас багато говорилося про якесь звільнення Півдня, навіть розмірковували про силове об’єднання. Нині ж у цьому немає жодної зацікавленості", – сказав Кім.
За його словами, КНДР ще на початку року заявила про новий курс, який фактично визнає існування двох окремих держав і відмовляється від планів об'єднати Північ і Південь в єдину країну.
"Але проблема в тому, що вони від нас не можуть відстати. Мабуть, у Сеулі немає настільки великої людини, яка б змогла впоратися з таким простим завданням – не чіплятися до нас постійно і не вихвалятися силою", – заявив диктатор.
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