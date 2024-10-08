Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея уже не заинтересована в нападении на юг
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не заинтересован в нападении на южного соседа. Его цитирует Yonhap.
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"Мы не намерены нападать на Республику Корея. Раньше у нас много говорилось о каком-то освобождении Юга, даже размышляли о силовом объединении. Сейчас же в этом нет никакого интереса", – сказал Ким.
По его словам, КНДР еще в начале года заявила о новом курсе, который фактически признает существование двух отдельных государств и отказывается от планов объединить Север и Юг в единую страну.
"Но проблема в том, что они от нас не могут отстать. Видимо, в Сеуле нет столь большого человека, который смог бы справиться с такой простой задачей – не приставать к нам постоянно и не хвастаться силой", – заявил диктатор.
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