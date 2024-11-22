У Сеулі заявили, що Росія в обмін на солдатів надала Північній Кореї ракети для ППО

РФ передала також технології, необхідні для того, щоб допомогти КНДР побудувати надійну систему космічного спостереження

Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Росія надала Північній Кореї ракети для систем протиповітряної оборони в обмін на відправлення своїх військ для підтримки зусиль Росії у війні проти України. Про це в ефірі каналу SBS повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон-Сік, передає агентство Associated Press.

За його словами, Росія надала КНДР ракети та інше обладнання для посилення протиповітряної оборони Пхеньяна.

У матеріалі йдеться, що Північна Корея, ймовірно, відчуває гостру потребу посилити свої можливості ППО в столиці після того, як Пхеньян минулого місяця звинуватив Південну Корею в розкиданні пропагандистських листівок.

Шин Вон-Сік заявив, що Росія також надала економічну допомогу Північній Кореї та різні військові технології, включно з тими, які необхідні для того, щоб допомогти побудувати надійну систему космічного спостереження.

Сеул і Вашингтон висловили занепокоєння щодо можливого передання Північній Кореї чутливих ядерних і ракетних технологій. Міністр оборони не уточнив, чи Москва вже передала такі технології. Однак експерти вважають, що Росія навряд чи зробить це на початковому етапі розгортання військ з КНДР.

16 листопада FT із посиланням на українську розвідку заявило, що Північна Корея передала Росії щонайменше 50 артустановок і 20 реактивних систем залпового вогню.

17 листопада Bloomberg писало, що КНДР загалом може скерувати до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном та Москвою і далі поглиблюватиметься. Згодом ці дані підтвердив Зеленський.