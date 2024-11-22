В Сеуле заявили, что Россия в обмен на солдат предоставила Северной Корее ракеты для ПВО

РФ передала также технологии, необходимые для того, чтобы помочь КНДР построить надежную систему космического наблюдения

Ким Чен Ын (Фото: KCNA)

Россия предоставила Северной Корее ракеты для систем противовоздушной обороны в обмен на отправку своих войск для поддержки усилий России в войне против Украины. Об этом в эфире канала SBS сообщил министр обороны Южной Кореи Шин Вон-Сик, передает агентство Associated Press.

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По его словам, Россия предоставила КНДР ракеты и другое оборудование для усиления противовоздушной обороны Пхеньяна.

В материале говорится, что Северная Корея, вероятно, испытывает острую потребность усилить свои возможности ПВО в столице после того, как Пхеньян в прошлом месяце обвинил Южную Корею в разбрасывании пропагандистских открыток.

Шин Вон-Сик заявил, что Россия также оказала экономическую помощь Северной Корее и передала различные военные технологии, включая те, которые необходимы для того, чтобы помочь построить надежную систему космического наблюдения.

Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность по поводу возможной передачи Северной Корее чувствительных ядерных и ракетных технологий. Министр обороны не уточнил, передала ли Москва уже такие технологии. Однако эксперты полагают, что Россия вряд ли сделает это на начальном этапе развертывания войск из КНДР.

16 ноября FT со ссылкой на украинскую разведку заявило, что Северная Корея передала России по меньшей мере 50 артустановок и 20 реактивных систем залпового огня.

17 ноября Bloomberg писало, что КНДР может направить до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой будет и дальше углубляться. Впоследствии эти данные подтвердил Зеленский.