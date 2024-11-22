В Сеуле заявили, что Россия в обмен на солдат предоставила Северной Корее ракеты для ПВО
Россия предоставила Северной Корее ракеты для систем противовоздушной обороны в обмен на отправку своих войск для поддержки усилий России в войне против Украины. Об этом в эфире канала SBS сообщил министр обороны Южной Кореи Шин Вон-Сик, передает агентство Associated Press.
По его словам, Россия предоставила КНДР ракеты и другое оборудование для усиления противовоздушной обороны Пхеньяна.
В материале говорится, что Северная Корея, вероятно, испытывает острую потребность усилить свои возможности ПВО в столице после того, как Пхеньян в прошлом месяце обвинил Южную Корею в разбрасывании пропагандистских открыток.
Шин Вон-Сик заявил, что Россия также оказала экономическую помощь Северной Корее и передала различные военные технологии, включая те, которые необходимы для того, чтобы помочь построить надежную систему космического наблюдения.
Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность по поводу возможной передачи Северной Корее чувствительных ядерных и ракетных технологий. Министр обороны не уточнил, передала ли Москва уже такие технологии. Однако эксперты полагают, что Россия вряд ли сделает это на начальном этапе развертывания войск из КНДР.
- 16 ноября FT со ссылкой на украинскую разведку заявило, что Северная Корея передала России по меньшей мере 50 артустановок и 20 реактивных систем залпового огня.
- 17 ноября Bloomberg писало, что КНДР может направить до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой будет и дальше углубляться. Впоследствии эти данные подтвердил Зеленский.