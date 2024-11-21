Войска КНДР присоединились к российским десантникам и уже воюют – разведка Южной Кореи

Разведка также считает, что среди северокорейцев уже есть потери. Что касается информации о пленных военных КНДР, NIS продолжает уточнять данные

Войска КНДР (Фото: ЕРА)

Прибывшие в Россию северокорейские войска интегрированы в состав российских воздушно-десантных и морских подразделений. Об этом сообщает издание Dong-A Ilbo со ссылкой на национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS).

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Они проходят тренировки, а некоторые из них уже вовлечены в боевые действия, отмечают в южнокорейской разведке.

Кроме того, подтверждено снабжение Северной Кореей дополнительного вооружения в Россию. Среди передаваемого оборудования самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм и реактивные системы залпового огня калибра 240 мм.

Депутаты Ли Сон-Гвон и Пак Сон-Вон отметили, что, по данным NIS, в конце октября северокорейские войска были передислоцированы в Курскую область, которая является зоной активных боевых действий. Там они проходят тактическую подготовку, в частности, обучение по противодействию дронам, а часть военных уже участвует в боевых операциях.

"Северокорейские войска были переброшены в Курскую область в конце октября. Там они проходят тактическую подготовку и тренировки по противодействию дронам в составе российских войск. Некоторые из них уже участвуют в боях", – говорится в заявлении.

Разведка также считает, что среди северокорейцев уже есть потери. Что касается информации о пленных военных КНДР, NIS продолжает уточнять данные.