Войска КНДР присоединились к российским десантникам и уже воюют – разведка Южной Кореи
Прибывшие в Россию северокорейские войска интегрированы в состав российских воздушно-десантных и морских подразделений. Об этом сообщает издание Dong-A Ilbo со ссылкой на национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS).
Они проходят тренировки, а некоторые из них уже вовлечены в боевые действия, отмечают в южнокорейской разведке.
Кроме того, подтверждено снабжение Северной Кореей дополнительного вооружения в Россию. Среди передаваемого оборудования самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм и реактивные системы залпового огня калибра 240 мм.
Депутаты Ли Сон-Гвон и Пак Сон-Вон отметили, что, по данным NIS, в конце октября северокорейские войска были передислоцированы в Курскую область, которая является зоной активных боевых действий. Там они проходят тактическую подготовку, в частности, обучение по противодействию дронам, а часть военных уже участвует в боевых операциях.
"Северокорейские войска были переброшены в Курскую область в конце октября. Там они проходят тактическую подготовку и тренировки по противодействию дронам в составе российских войск. Некоторые из них уже участвуют в боях", – говорится в заявлении.
Разведка также считает, что среди северокорейцев уже есть потери. Что касается информации о пленных военных КНДР, NIS продолжает уточнять данные.
- 5 ноября 2024 года глава Минобороны Умеров подтвердил первые боеприкосновения ВСУ с солдатами КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".
- 7 ноября президент Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.
- 16 ноября FT со ссылкой на украинскую разведку заявило, что Северная Корея передала России по меньшей мере 50 артустановок и 20 реактивных систем залпового огня.
- 17 ноября Bloomberg писало, что КНДР может направить до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой продолжит углубляться.