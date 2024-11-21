Війська КНДР приєдналися до російських десантників і вже воюють – розвідка Південної Кореї
Північнокорейські війська, що прибули до Росії, інтегровані до складу російських повітряно-десантних і морських підрозділів. Про це повідомляє видання Dong-A Ilbo з посиланням на національну розвідувальну службу Південної Кореї (NIS).
Вони проходять тренування, а деякі з них вже залучені до бойових дій, зазначають у південнокорейській розвідці.
Крім того, підтверджено постачання Північною Кореєю додаткового озброєння до Росії. Серед переданого обладнання — самохідні артилерійські установки калібру 170 мм і реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм.
Депутати Лі Сон-гвон і Пак Сон-вон зазначили, що, за даними NIS, наприкінці жовтня північнокорейські війська були передислоковані до Курської області, яка є зоною активних бойових дій. Там вони проходять тактичну підготовку, зокрема, навчання з протидії дронам, а частина військових уже бере участь у бойових операціях.
"Північнокорейські війська були перекинуті до Курської області наприкінці жовтня. Там вони проходять тактичну підготовку та тренування з протидії дронам у складі російських військ. Деякі з них уже беруть участь у боях", – йдеться у заяві.
Розвідка також вважає, що серед північнокорейців уже є втрати. Щодо інформації про полонених військових КНДР, NIS продовжує уточнювати дані.
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