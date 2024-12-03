Парламент Южной Кореи единогласно поддержал резолюцию об отмене военного положения

Резолюцию поддержали все 190 присутствующих парламентариев. С принятием этого постановления объявление военного положения должно утратить силу

Глава Национального собрания Кореи (Фото: ЭРА)

Парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию, требующую отмены военного положения. Об этом сообщает местный телеканал YTN.

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На собрании присутствовало 190 человек и они единогласно поддержали это требование.

Глава Национального собрания Ву Вон Сик попросил военных и полицию на территории Национальной ассамблеи немедленно покинуть ее. Он выразил надежду, что люди будут чувствовать себя в безопасности и что Национальная ассамблея будет работать с народом для защиты демократии.

"Мы защитим демократию вместе с народом", – заявил он.

Отмечается, что статья 77 пятого параграфа Конституции Южной Кореи гласит: "Когда Национальное собрание требует отмены военного положения с одобрения большинства зарегистрированных членов, президент должен отменить это положение".

ДОПОЛНЕНО в 18:46. Как сообщает Yonhap, глава парламента Южной Кореи объявил недействительным режим военного положения в стране. Силовики покидают здание парламента.