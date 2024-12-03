Парламент Южной Кореи единогласно поддержал резолюцию об отмене военного положения
Парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию, требующую отмены военного положения. Об этом сообщает местный телеканал YTN.
На собрании присутствовало 190 человек и они единогласно поддержали это требование.
Глава Национального собрания Ву Вон Сик попросил военных и полицию на территории Национальной ассамблеи немедленно покинуть ее. Он выразил надежду, что люди будут чувствовать себя в безопасности и что Национальная ассамблея будет работать с народом для защиты демократии.
"Мы защитим демократию вместе с народом", – заявил он.
Отмечается, что статья 77 пятого параграфа Конституции Южной Кореи гласит: "Когда Национальное собрание требует отмены военного положения с одобрения большинства зарегистрированных членов, президент должен отменить это положение".
ДОПОЛНЕНО в 18:46. Как сообщает Yonhap, глава парламента Южной Кореи объявил недействительным режим военного положения в стране. Силовики покидают здание парламента.
- Вечером 3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение в стране из-за угрозы госперевороту.