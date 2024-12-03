Парламент Південної Кореї одноголосно підтримав резолюцію про скасування воєнного стану
Парламент Південної Кореї проголосував за резолюцію, яка вимагає скасування воєнного стану. Про це повідомляє місцевий телеканал YTN.
На зборах були присутні 190 осіб і вони одноголосно підтримали цю вимогу.
Голова Національних зборів Ву Вон Сік попросив військових і поліцію на території Національної асамблеї негайно залишити її. Він висловив сподівання, що люди почуватимуться в безпеці та що Національна асамблея працюватиме з народом для захисту демократії.
"Ми захистимо демократію разом із народом", – заявив він.
Зазначається, що стаття 77 п'ятого параграфа Конституції Південної Кореї свідчить: "Коли Національні збори вимагають скасування воєнного стану зі схвалення більшості зареєстрованих членів, президент повинен скасувати це положення".
ДОПОВНЕНО о 18:46. Як повідомляє Yonhap, голова парламенту Південної Кореї оголосив недійсним режим воєнного стану в країні. Силовики залишають будівлю парламенту.
- Ввечері 3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан у країні через загрозу держперевороту.