Парламент Південної Кореї одноголосно підтримав резолюцію про скасування воєнного стану

Резолюцію підтримали всі 190 присутніх парламентарів. З ухваленням цієї постанови оголошення воєнного стану має втратити чинність

Глава Національних зборів Кореї (Фото: ЕРА)

Парламент Південної Кореї проголосував за резолюцію, яка вимагає скасування воєнного стану. Про це повідомляє місцевий телеканал YTN.

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На зборах були присутні 190 осіб і вони одноголосно підтримали цю вимогу.

Голова Національних зборів Ву Вон Сік попросив військових і поліцію на території Національної асамблеї негайно залишити її. Він висловив сподівання, що люди почуватимуться в безпеці та що Національна асамблея працюватиме з народом для захисту демократії.

"Ми захистимо демократію разом із народом", – заявив він.

Зазначається, що стаття 77 п'ятого параграфа Конституції Південної Кореї свідчить: "Коли Національні збори вимагають скасування воєнного стану зі схвалення більшості зареєстрованих членів, президент повинен скасувати це положення".

ДОПОВНЕНО о 18:46. Як повідомляє Yonhap, голова парламенту Південної Кореї оголосив недійсним режим воєнного стану в країні. Силовики залишають будівлю парламенту.