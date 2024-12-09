Президенту Южной Кореи могут запретить поездки за границу

В полиции утверждают, что не исключают ареста президента и его личного допроса

Юн Сок Ёль (Фото: ЕРА)

Полиция в Южной Корее завила, что рассматривает введение запрета на поездки президент Юн Сок Ёля за границу после объявления военного положения. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на пресс-конференцию правоохранителей.

"Сначала необходимо обеспечить необходимые материалы. Мы принимаем решение на основе всестороннего анализа, включая возможность того, что он покинет страну", – сказал сотрудник полиции.

Также правоохранители не исключают ареста Юн Сок Ёля без ордера при условии, что будут соблюдены все необходимые требования. Личный допрос президента также возможен.

"Нет никаких человеческих или физических ограничений для объекта расследования", – заявил начальник Национального управления расследований Национального полицейского агентства У Чон Су.

Южнокорейского президента объявили подозреваемым в рамках расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью. Полиция сформировала специальную группу из 150 следователей для расследования этого дела.

3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.

Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.

4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президенту страны. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума.

8 декабря президенту объявлено подозрение по обвинению в госизмене и злоупотреблении властью.