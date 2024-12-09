Президенту Південної Кореї можуть заборонити поїздки за кордон

У поліції стверджують, що не виключають арешту президента та його особистого допиту

Юн Сок Йоль (Фото: ЕРА)

Поліція у Південній Кореї завила, що розглядає введення заборони на поїздки президент Юн Сок Йоля за кордон після оголошення воєнного стану. Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap із посиланням на пресконференцію правоохоронців.

"Спочатку необхідно забезпечити необхідні матеріали. Ми ухвалюємо рішення на основі всебічного аналізу, включно з можливістю того, що він залишить країну", – сказав співробітник поліції.

Також правоохоронці не відкидають арешту Юн Сок Йоля без ордера за умови, що будуть дотримані всі необхідні вимоги. Особистий допит президента також можливий.

"Немає жодних людських чи фізичних обмежень для об'єкта розслідування", – заявив начальник Національного управління розслідувань Національного поліцейського агентства У Чон Су.

Південнокорейського президента оголосили підозрюваним у рамках розслідування справи про державну зраду, заколот та зловживання владою. Поліція сформувала спеціальну групу зі 150 слідчих для розслідування цієї справи.

3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.

За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.

4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни. Але парламент не зміг проголосувати через відсутність кворуму.

8 грудня президентові оголошено підозру за звинуваченням у держзраді та зловживанні владою.