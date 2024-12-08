Колишнього міністра оборони Південної Кореї заарештували за підозрою у держзраді

Його відправили в центр ув'язнення в східному Сеулі

Кім Йон Хьон (Фото: Will Oliver/EPA)

Прокуратура Південної Кореї арештувала колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона за підозрою у державній зраді в межах розслідування обставин оголошення президентом Юн Сок Йолем воєнного стану. Про це повідомило агентство Yonhap.

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Штаб спеціального розслідування проінформував, що заарештував ексміністра та вилучив його мобільний телефон. Колишнього посадовця відправили в центр ув'язнення в східному Сеулі.

Арешт Кіма відбувся приблизно через шість годин після того, як він з’явився на нічний допит у штаб спеціального розслідування, заявивши, що буде активно співпрацювати зі слідством.

У матеріалі йдеться, що прокурори заарештували колишнього міністра, враховуючи серйозність звинувачень і побоювання щодо можливості знищення доказів.

Припущення, що Кім може спробувати знищити докази, з’явилися після того, як було виявлено, що він знову приєднався до Telegram після видалення свого попереднього облікового запису.

Згідно із законодавством Південної Кореї, підозрюваних можна заарештовувати без ордера, якщо є вагомі підстави вважати, що було скоєно серйозний злочин, або якщо є занепокоєння щодо можливої ​​спроби знищити докази.

Штаб спеціального розслідування планує отримати ордер на офіційний арешт Кіма протягом 48 годин після його затримання. Якщо прокурори не звернуться за ордером або суд відхилить його, ексміністр буде негайно звільнений.

3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.

За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану. Згодом військові покинули парламент.

4 грудня Кім Йон Хьон подав у відставку через воєнний стан, перепросивши перед громадянами.

Того самого дня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни.

Парламент Південної Кореї не зміг проголосувати за імпічмент президенту через відсутність кворуму.