До парламенту Південної Кореї внесли законопроєкт про імпічмент президента

Юн Сок Юль (Фото: Antonio Lacerda/EPA)

У ніч проти 5 грудня за місцевим часом до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президента країни Юн Сок Йоля. Про це повідомило агентство Reuters.

Клопотання було подане на пленарному засіданні, яке відкрилося незабаром після півночі в четвер і проклало шлях до голосування щодо імпічменту, яке має відбутися протягом наступних 24-72 годин.

Опозиційним партіям потрібно дві третини голосів, щоб ухвалити законопроєкт, і підтримка щонайменше восьми членів президентської партії, щоб отримати необхідні 200 голосів для імпічменту.

Якщо законопроєкт буде ухвалено, Конституційний суд Південної Кореї вирішить, чи підтримувати це подання. Це процес може тривати до 180 днів. Якщо президент піде у відставку або буде усунений з посади, нові вибори мають відбутися протягом 60 днів.

Президентська партія пообіцяла протистояти цьому кроку, зазначили журналісти.

"Оголошення режимом Юн Сок Йоля надзвичайного воєнного стану викликало велике збентеження і страх серед наших людей", – заявив депутат від Демократичної партії Кім Син Вон на нічній сесії Національної асамблеї Південної Кореї.

Жоден зі 108 депутатів від президентської партії не був присутній на внесенні подання про імпічмент.

"Нам потрібно негайно призупинити повноваження президента Юна. Він скоїв незгладимий, історичний злочин проти людей, тривогу яких необхідно заспокоїти, щоб вони могли повернутися до свого повсякденного життя", – додав Кім.

Якщо подання про імпічмент буде ухвалено парламентарями та підтримано Конституційним судом, Юн стане другим президентом Південної Кореї, якому було оголошено імпічмент після протестів. У 2017 році у відставку відправили тодішню президентку країни Пак Кин Хє.

ДОВІДКА. Парламент Південної Кореї – Національна асамблея. Однопалатний законодавчий орган складається з 300 депутатів. Дві третини всіх членів Національних зборів обираються на загальних виборах терміном на чотири роки, а решта місць розподіляються пропорційно між партіями, які на прямих виборах отримали п'ять або більше мандатів.

3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу держперевороту. Після цього до будівлі парламенту були направлені військові та поліція.

Через декілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану. Згодом військові покинули парламент.