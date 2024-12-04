В парламент Южной Кореи внесли законопроект об импичменте президента

Если инициатива получит необходимое количество голосов, вопрос будет передан на рассмотрение Конституционному суду

Юн Сок Юль (Фото: Antonio Lacerda/EPA)

В ночь на 5 декабря по местному времени в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президента страны Юн Сок Еля. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ходатайство было подано на пленарном заседании, которое открылось вскоре после полуночи в четверг и проложило путь к голосованию по импичменту, оно должно состояться в течение следующих 24-72 часов.

Оппозиционным партиям нужно две трети голосов, чтобы принять законопроект, и поддержка минимум восьми членов президентской партии, чтобы получить необходимые 200 голосов для импичмента.

Если законопроект будет принят, Конституционный суд Южной Кореи решит, поддерживать ли это представление. Этот процесс может занять до 180 дней. Если президент уйдет в отставку или будет отстранен от должности, новые выборы должны пройти в течение 60 дней.

Президентская партия пообещала противостоять этому шагу, отметили журналисты.

"Объявление режимом Юн Сок Еля чрезвычайного военного положения вызвало большое смущение и страх среди наших людей", – заявил депутат от Демократической партии Ким Сын Вон на ночной сессии Национальной ассамблеи Южной Кореи.

Ни один из 108 депутатов от президентской партии не присутствовал на внесении представления об импичменте.

"Нам нужно немедленно приостановить полномочия президента Юна. Он совершил неизгладимое, историческое преступление против людей, тревогу которых необходимо успокоить, чтобы они могли вернуться к своей повседневной жизни", — добавил Ким.

Если представление об импичменте будет принято парламентариями и поддержано Конституционным судом, Юн станет вторым президентом Южной Кореи, которому был объявлен импичмент после протестов. В 2017 году в отставку отправили тогдашнюю президента страны Пак Кын Хе.

СПРАВКА. Парламент Южной Кореи – Национальная ассамблея. Однопалатный законодательный орган состоит из 300 депутатов. Две трети всех членов Национального собрания избираются на всеобщих выборах сроком на четыре года, а остальные места распределяются пропорционально между партиями, получившими на прямых выборах пять или более мандатов.

3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.

Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения. Впоследствии военные покинули парламент.