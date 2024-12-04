Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами и подал в отставку

Как указывает Yonhap, именно Ким Ен Хен предложил президенту ввести военное положение в стране

Ким Ен Хен (Фото: ЕРА)

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен подал в отставку из-за военного положения, извинившись перед гражданами. Об этом сообщает агентство Yonhap.

4 декабря министр обороны Южной Кореи публично извинился перед гражданами и подал президенту Юн Сок Ёлю заявление об отставке.

Как указывает Yonhap, именно Ким Ен Хен предложил президенту ввести военное положение в стране.

Оппозиционные партии Южной Кореи уже подали в парламент предложение об объявлении импичмента президенту и министру обороны страны.

Вечером 3 декабря Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране из-за угрозы госпереворота. Парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.

После решения президента военные зашли в парламент, однако по решению парламента были вынуждены покинуть здание. Южнокорейцы собрались под Национальной ассамблеей на митинг.