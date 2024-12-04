Оппозиция Южной Кореи требует отставки президента из-за попытки ввода военного положения
Демократическая партия Южной Кореи призвала президента Юн Сок Ёля уйти в отставку из-за введения военного положения 3 декабря, назвав это нарушением Конституции. Об этом сообщает Yonhap News Agency.
Политики заявили, что в случае отказа президента добровольно покинуть пост, они инициируют процедуру импичмента.
"Это серьезный акт мятежа и веская причина для импичмента. Президент Юн должен немедленно и добровольно уйти в отставку. Если он этого не сделает, мы немедленно приступим к процедуре импичмента в соответствии с волей народа", – говорится в заявлении партии.
Лидер оппозиции Южной Кореи считает, что президент после провала попытки установить военное положение может спровоцировать КНДР и привести к военному конфликту, добавляет издание.
На фоне этих событий глава администрации президента и несколько высокопоставленных должностных лиц подали в отставку, а национальная федерация профсоюзов объявила всеобщую забастовку.
- Вечером 3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение в стране из-за угрозы госперевороту.
- Парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- После решения президента военные зашли в парламент, однако по решению парламента были вынуждены покинуть здание. Южнокорейцы собрались под Национальной ассамблеей на митинг.
- В ночь на 4 декабря Кабмин Южной Кореи одобрил предложение об отмене чрезвычайного военного положения.