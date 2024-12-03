Президент Южной Кореи заявил, что отменит военное положение. Кабмин поддержал – видео

Президент Южной Кореи Йон Сок Йоль (Фото: ЕРА)

В Южной Корее отменят военное положение. Об этом заявил президент страны Йон Сок Йоль в видеообращении спустя несколько часов после того, как объявил о его введении, передает Yonhap News Agency.

По словам президента, он отменит военное положение на заседании Кабинета министров. Он также заявил, что войска, которые находились в состоянии военного положения, выведены.

"Мы немедленно примем требования Национального собрания через заседание Кабинета министров и отменим военное положение", – сказал южнокорейский президент.

При этом он подчеркнул, что попросит парламент прекратить "возмутительные действия", которые, по его словам, парализуют функционирование государства. Речь идет об импичментах, "законодательных манипуляциях" и манипуляциях с бюджетом.

ДОПОЛНЕНО в 22:31. Кабинет министров Южной Кореи одобрил предложение об отмене чрезвычайного военного положения, передает Yonhap News Agency

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение в стране из-за угрозы госперевороту.

При этом парламент страны единогласно поддержал резолюцию об отмене военного положения.

После решения президента военные зашли в парламент, однако по решению парламента были вынуждены покинуть здание. Южнокорейцы собрались под Национальной ассамблеей на митинг.