Президент Південної Кореї заявив, що скасує воєнний стан. Кабмін підтримав – відео

Президент Південної Кореї Йон Сок Йоль (Фото: ЕРА)

У Південній Кореї скасують воєнний стан. Про це заявив президент країни Йон Сок Йоль у відеозверненні за кілька годин після того, як оголосив про його введення, передає Yonhap News Agency.

За словами президента, він скасує воєнний стан на засіданні Кабінету міністрів. Він також заявив, що війська, які перебували у ситуації воєнного стану, виведені.

"Ми негайно приймемо вимоги Національних зборів через засідання Кабінету міністрів і скасуємо воєнний стан", – сказав південнокорейський президент.

Водночас він наголосив, що попросить парламент припинити "збурювальні дії", які, за його словами, паралізують функціонування держави. Йдеться про імпічменти, "законодавчі маніпуляції" та маніпуляції з бюджетом.

ДОПОВНЕНО о 22:31. Кабінет міністрів Південної Кореї схвалив пропозицію про скасування надзвичайного воєнного стану, передає Yonhap News Agency

Увечері 3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан у країні через загрозу держперевороту.

Парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.

Після рішення президента військові зайшли до парламенту, проте за рішенням парламенту були змушені залишити будинок. Південнокорейці зібралися під Національною асамблеєю на мітинг.