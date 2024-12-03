Військові вийшли з парламенту. Що відбувається в Сеулі на тлі воєнного стану – відео

Американська сторона перебуває в контакті з Південною Кореєю, сказав представник Ради нацбезпеки

Військові перед входом до Національної асамблеї (Фото: ЕРА)

Після того, як президент Південної Кореї оголосив у країні воєнний стан, до будівлі парламенту були направлені військові та поліція. Про це повідомляє The Telegraph.

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Начальник генерального штабу Пак Ан Су заборонив "будь-яку політичну діяльність" з 23:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). Йдеться як про протести, так і роботу парламентських партій.

Також було запроваджено обмеження на публікації у засобах масової інформації. Усі лікарі протягом 48 годин зобов'язані вийти на роботу. В указі також сказано, що порушників може бути заарештовано.

Депутати парламенту намагалися прорватися на робочі місця через військових. Місцеві жителі зібралися для протестів під будинком парламенту.

Як повідомляє Yonhap News Agency, громадяни біля будівлі Національної асамблеї аплодують ухваленню законопроєкту про скасування воєнного стану.

Після цього солдати та силовики почали покидати будівлю парламенту. Однак, як повідомляється, поблизу будівлі Національної асамблеї було помічено кілька військових транспортних засобів.

Заступник держсекретаря Курт Кемпбелл заявив, що США "серйозно стурбовані ситуацією у Південній Кореї.

"Ми з серйозним занепокоєнням стежимо за останніми подіями в Республіці Корея. Ми сподіваємося й очікуємо, що будь-які політичні суперечки будуть вирішені мирним шляхом і відповідно до принципу верховенства закону", – сказав він.

За інформацією CNN від неназваного представника Ради національної безпеки, адміністрація президента США Джо Байдена перебуває в контакті з урядом Південної Кореї.

"Адміністрація перебуває у контакті з урядом РК і уважно стежить за ситуацією", – повідомив він.